Київська митниця перевищила показники: понад 92,5 млрд грн до держбюджету за пів року

Київська митниця за перше півріччя 2025 року перерахувала до Держбюджету понад 92,5 мільярда гривень від компаній, що оформлювали товари в її зоні діяльності. Ця сума на 8,1%, або на 6,95 мільярда гривень, більша, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Київської митниці Держмитслужби.

Як зазначено в повідомленні, середньоденні надходження митних платежів зросли до 723 млн грн, що на 9% або на 59,5 млн грн більше, ніж торік.

Зокрема у червні 2025 року надходження до держбюджету склали 16,5 млрд грн, що:

на 2,3% або на 362,5 млн грн більше, ніж у травні;

більше, ніж у травні; на 18,1% або на 2,5 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року.

Середньоденні надходження за червень становили 784 млрд грн, що на 12,5% перевищує минулорічний показник.

Нагадаємо, понад 8 мільйонів гривень додаткових надходжень до державного бюджету забезпечив оновлений підхід до пост-митного контролю, який почав діяти з 19 квітня 2025 року. Новий формат контролю передбачає доперевірочний аналіз митних декларацій після завершення митного оформлення, а також проведення документальних перевірок дотримання митного та податкового законодавства.