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Київська митниця перевищила показники: понад 92,5 млрд грн до держбюджету за пів року

Київська митниця
Київська митниця забезпечила понад 92,5 млрд грн для держбюджету

Київська митниця за перше півріччя 2025 року перерахувала до Держбюджету понад 92,5 мільярда гривень від компаній, що оформлювали товари в її зоні діяльності. Ця сума на 8,1%, або на 6,95 мільярда гривень, більша, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Київської митниці Держмитслужби.

Як зазначено в повідомленні, середньоденні надходження митних платежів зросли до 723 млн грн, що на 9% або на 59,5 млн грн більше, ніж торік.

Зокрема у червні 2025 року надходження до держбюджету склали 16,5 млрд грн, що:

  • на 2,3% або на 362,5 млн грн більше, ніж у травні;
  • на 18,1% або на 2,5 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року.

Середньоденні надходження за червень становили 784 млрд грн, що на 12,5% перевищує минулорічний показник. 

Нагадаємо, понад 8 мільйонів гривень додаткових надходжень до державного бюджету забезпечив оновлений підхід до пост-митного контролю, який почав діяти з 19 квітня 2025 року. Новий формат контролю передбачає доперевірочний аналіз митних декларацій після завершення митного оформлення, а також проведення документальних перевірок дотримання митного та податкового законодавства.

Автор:
Тетяна Бесараб