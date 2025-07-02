Оновлений пост-митний контроль приніс до бюджету понад 8 мільйонів гривень

Понад 8 мільйонів гривень додаткових надходжень до державного бюджету забезпечив оновлений підхід до пост-митного контролю, який почав діяти з 19 квітня 2025 року. Це стало можливим завдяки впровадженню норм закону №3926-IX, що гармонізує українське митне законодавство з положеннями Митного кодексу ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу.

Новий формат контролю передбачає доперевірочний аналіз митних декларацій після завершення митного оформлення, а також проведення документальних перевірок дотримання митного та податкового законодавства.

За перші тижні роботи митниці вже здійснили аналіз 616 митних декларацій, поданих 305 суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. У 408 випадках було виявлено потенційні порушення або невідповідності, що дало змогу донарахувати понад 8 млн грн.

Нова модель контролю стала логічним продовженням Пілотного проєкту, який діяв з листопада 2023 року. У його межах до кінця 2023 року Київська та Львівська митниці перевірили 114 декларацій і донарахували понад 700 тис. грн митних платежів.

У 2024 році до проєкту долучилися всі митниці, які загалом перевірили понад 3 тис. декларацій, із яких понад 2,2 тис. містили можливі порушення. Результатом стали додаткові надходження у 67,9 млн грн.

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На момент завершення Пілотного проєкту навесні 2025 року, митниці перевірили ще 773 декларації, що принесло державі ще понад 28,7 млн грн. Загалом за весь період дії нової практики з листопада 2023 до квітня 2025 року було охоплено 3 902 ризикові операції, що дало понад 97,5 млн грн надходжень до бюджету.

Крім того, зібрана інформація дозволила провести 96 документальних перевірок, за результатами яких донараховано 93,8 млн грн податкових зобов’язань. Хоча частка пост-митного контролю в загальному обсязі оформлень залишається невеликою (менше 0,2%), його ефективність доведена практикою.

Додамо, у січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн.