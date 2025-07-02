Обновленный пост-таможенный контроль принес в бюджет более 8 миллионов гривен

Более 8 миллионов гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет обеспечил обновленный подход к пост-таможенному контролю, который начал действовать с 19 апреля 2025 года. Это стало возможным благодаря внедрению норм закона №3926-IX, гармонизирующего украинское таможенное законодательство с положениями Таможенного кодекса ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Новый формат контроля предусматривает допроверочный анализ таможенных деклараций по завершении таможенного оформления, а также проведение документальных проверок соблюдения таможенного и налогового законодательства.

За первые недели работы таможни уже провели анализ 616 таможенных деклараций, поданных 305 субъектами внешнеэкономической деятельности. В 408 случаях были выявлены потенциальные нарушения или несоответствия, что дало возможность доначислить более 8 млн грн.

Новая модель контроля стала логическим продолжением Пилотного проекта, действовавшего с ноября 2023 года. В его пределах до конца 2023 Киевская и Львовская таможни проверили 114 деклараций и доначислили более 700 тыс. грн таможенных платежей.

В 2024 году к проекту присоединились все таможни, которые в общей сложности проверили более 3 тыс. деклараций, из которых более 2,2 тыс. содержали возможные нарушения. Результатом стали дополнительные поступления в 67,9 млн. грн.

Читайте также Украина приблизилась к полному применению таможенного законодательства ЕС: ВР приняла закон

На момент завершения Пилотного проекта весной 2025 года таможни проверили еще 773 декларации, что принесло государству еще более 28,7 млн грн. Всего за весь период действия новой практики с ноября 2023 по апрель 2025 года было охвачено 3 902 рисковых операции, что дало более 97,5 млн грн поступлений в бюджет.

Кроме того, собранная информация позволила провести 96 документальных проверок, по результатам которых доначислено 93,8 млн. грн. налоговых обязательств. Хотя доля посттаможенного контроля в общем объеме оформлений остается небольшой (менее 0,2%), его эффективность доказана практикой.

Добавим, в январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн.