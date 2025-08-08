Поступления таможенных платежей выросли: в июле таможня собрала на 30% больше платежей, чем в прошлом

В июле 2025 года в государственный бюджет Украины перечислено более 1,6 млрд долларов США таможенных платежей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года (1,23 млрд долларов).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

В целом, в июле 2025 года поступления в бюджет таможенных платежей составили 65,12 млрд грн, что на 17,18 млрд грн больше, чем в июле 2024 года и на 8,24 млрд грн больше, чем в июне 2025 года.

Согласно данным таможни, в июле 2025 года Украина импортировала 3,6 млн тонн товаров — это на 38,1% больше, чем в прошлом. При этом уменьшилась доля облагаемого налогом импорта, которая теперь составляет 85% против 94% в июле 2024 года.

Наибольший прирост поступлений обеспечил ввоз на территорию Украины нефтепродуктов, легковых автомобилей, нефтяных газов, сигарет, угля и грузовых автомобилей.

Нефтепродукты : импорт вырос с 671,0 до 769,8 тыс. тонн, что дало +6,15 млрд грн.

: импорт вырос с 671,0 до 769,8 тыс. тонн, что дало +6,15 млрд грн. Легковые автомобили: импорт вырос с 34,4 до 60,9 тыс. тонн, что дало +2,19 млрд. грн.

Газы нефтяные : импорт вырос с 88,7 до 118,6 тыс. тонн, что дало 0,99 млрд грн.

: импорт вырос с 88,7 до 118,6 тыс. тонн, что дало 0,99 млрд грн. Сигареты : импорт вырос с 0,3 до 0,8 тыс. тонн, что дало +0,87 млрд грн.

: импорт вырос с 0,3 до 0,8 тыс. тонн, что дало +0,87 млрд грн. Уголь каменный, антрацит : импорт вырос со 144,2 до 407,7 тыс. тонн, что дало +0,42 млрд грн.

: импорт вырос со 144,2 до 407,7 тыс. тонн, что дало +0,42 млрд грн. Азотные удобрения : импорт вырос с 91,3 до 181,5 тыс. тонн, что дало +0,37 млрд грн.

: импорт вырос с 91,3 до 181,5 тыс. тонн, что дало +0,37 млрд грн. Грузовые автомобили : импорт вырос с 6,6 до 9,5 тыс. тонн, что дало +0,23 млрд грн.

В некоторых товарных группах наблюдалось уменьшение объемов импорта и соответствующее сокращение таможенных поступлений. К таким группам относятся электроэнергия, аккумуляторы, гидравлические турбины, ферросплавы и минеральные и химические удобрения.

Также сохраняется тенденция на рост объема предоставленных льгот по уплате таможенных платежей (с 17,85 млрд грн в июле 2024 года до 29,14 млрд грн в июле 2025 года), в результате чего доля налогооблагаемого импорта в структуре общего импорта снизилась с 94% в июле 2524 года.

Напомним, в июле в госбюджет поступило около 163 млрд грн. Основную часть платежей обеспечила Государственная налоговая служба – 88,9 млрд грн.