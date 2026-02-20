"Мертві номери" не доказ: митниця програла справу про контрабанду 3 тонн продукції Apple, Louis Vuitton та Nike

Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив рішення на користь міжнародного відправника у справі про контрабанду величезної партії люксових брендів та гаджетів Apple. Причиною стало те, що митники не змогли дозвонитися до отримувачів посилок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням допис журналіста-розслідувача Євгена Плінського.

За його словами, 13 лютого 2026 року Солом’янський районний суд міста Києва у справі № 760/29895/25 ухвалив рішення, яке може стати прецедентним для ринку міжнародної експрес-доставки.

Суд закрив масштабну справу про нібито контрабанду понад 3 тонн товарів, оскільки єдиним аргументом митників виявилися непрацюючі номери телефонів одержувачів.

"Солом'янський суд постановив закрити провадження у справі за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Це означає, що митниця втратила підстави для конфіскації вантажу та накладення багатомільйонного штрафу", - зазначає журналіст.

Масштабна знахідка на митному складі

Історія розпочалася з прибуття вантажівки через пункт пропуску "Ягодин" на склад ТОВ "НП Глобал" (Nova Poshta Global) у селі Білогородка під Києвом. Відправником виступала китайська компанія "RAINBOW OCEAN INTL LIMITED".

Під час огляду понад трьох тонн міжнародних відправлень з Китаю митники виявили майже три тисячі одиниць брендових речей.

Серед вилученого були сотні одиниць взуття Nike та Balenciaga, дорогі аксесуари Louis Vuitton, Chanel і Hermes, а також велика партія комплектуючих до техніки Apple та Samsung.

"Мертві номери"

Запідозривши схему "дроблення" комерційної партії на підставних фізичних осіб (щоб уникнути сплати митних платежів), інспектори Київської митниці вирішили перевірити реальність одержувачів.

Вони почали обдзвонювати номери телефонів, вказані у товаротранспортних накладних. Виявилося, що абоненти або не брали слухавку, або їхні номери взагалі не обслуговувалися операторами мобільного зв'язку.

На цій підставі митники зробили висновок про фіктивність отримувачів та склали протокол за статтею про переміщення товарів із приховуванням від контролю.

Захист відправника у суді заперечив таку трактовку, вказавши, що стан телефонної мережі або небажання людей спілкуватися з держорганами не доводять вини китайської компанії.

Таким чином, суд визнав "мертві номери" отримувачів недостатнім доказом контрабанди, зазначає Плінський.

Нагадаємо, працівники Львівської митниці виявили приховану техніку Apple на 1.6 мільйона гривень. 29 липня 2024 року в пункт пропуску "Шегині – Медика" із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Під час огляду багажного відділення авто працівники митниці виявилиприховану техніку Apple: 27 нових iPhone 15 Prо та вісім iPad Air 11. Водій заховав гаджети в господарські сумки і для певності "забинтував" їх клейкою стрічкою.