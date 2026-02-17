Майже чверть справ про порушення митних правил у 2025 році завершені компромісом

У 2025 році Держмитслужба зафіксувала 9 507 порушень митних правил, з яких 2 316 справ було врегульовано через процедуру компромісу. Порівняно з 2024 роком, коли було укладено 1 649 таких угод, показник зріс на 40 %. Це дозволило збільшити надходження до державного бюджету майже вдвічі порівняно з попереднім роком — до 133,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Правові підстави та переваги

Процедура компромісу регламентується статтею 521 Митного кодексу України. Основними умовами для її застосування є:

відсутність у діях особи ознак кримінального правопорушення;

добровільна ініціатива порушника (подання заяви на ім'я керівника митного органу);

письмове підписання мирової угоди.

Головною правовою перевагою для особи є те, що після виконання умов угоди вона вважається такою, що не притягувалася до адміністративної відповідальності за конкретне порушення.

Умови виконання мирової угоди

Після підписання документа порушник має 30 днів на виконання низки зобов'язань:

Внесення коштів у розмірі штрафу (у разі наявності санкційної "вилки" — у розмірі її нижньої межі). Визначення долі товарів або транспортних засобів, якщо санкція передбачала їхню конфіскацію.

Власник може обрати один із режимів:

відмова на користь держави;

знищення або руйнування;

імпорт чи експорт зі сплатою всіх митних платежів.

При виборі режиму імпорту (оформлення у вільний обіг) до суми нарахованого штрафу застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,3.

Завершення провадження

Після підтвердження виконання всіх умов митниця припиняє провадження у справі та завершує оформлення товарів. Важливо враховувати, що мирова угода не підлягає оскарженню, оскільки базується на добровільній згоді обох сторін.

Нагадаємо, у січні 2026 року митна служба перерахувала до державного бюджету 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.