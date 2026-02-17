Почти четверть дел о нарушении таможенных правил в 2025 году завершены компромиссом

В 2025 году Гостаможслужба зафиксировала 9507 нарушений таможенных правил, из которых 2316 дел было урегулировано из-за процедуры компромисса. По сравнению с 2024 годом, когда было заключено 1649 таких соглашений, показатель вырос на 40%. Это позволило увеличить поступления в государственный бюджет почти вдвое по сравнению с предыдущим годом – до 133,5 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Правовые основания и преимущества

Процедура компромисса регламентируется статьей 521 Таможенного кодекса. Основными условиями для ее применения являются:

отсутствие в действиях лица признаков уголовного преступления;

добровольная инициатива нарушителя (представление заявления на имя руководителя таможенного органа);

письменное подписание мирового соглашения.

Главным правовым преимуществом для лица является то, что после выполнения условий соглашения он считается не привлекаемым к административной ответственности за конкретное нарушение.

Условия выполнения мирового соглашения

После подписания документа нарушитель имеет 30 дней для выполнения ряда обязательств:

Внесение средств в размере штрафа (при наличии санкционной "вилки" — в размере ее нижней границы). Определение судьбы товаров или транспортных средств, если санкция предусматривала их конфискацию.

Владелец может выбрать один из режимов:

отказ в пользу государства;

уничтожение или разрушение;

импорт либо экспорт с уплатой всех таможенных платежей.

При выборе режима импорта (оформление в свободное обращение) к сумме начисленного штрафа применяется повышающий коэффициент 1,3.

Завершение производства

После подтверждения выполнения всех условий таможня прекращает производство по делу и завершает оформление товаров. Важно учитывать, что мировое соглашение не подлежит обжалованию, поскольку основывается на добровольном согласии обеих сторон.

Напомним, в январе 2026 года таможенная служба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.