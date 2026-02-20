Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Мертвые номера" не доказательство: таможня проиграла дело о контрабанде 3 тонн продукции Apple, Louis Vuitton и Nike

состав
Масштабная партия товаров возвращается владельцу / Depositphotos

Соломенский районный суд Киева принял решение в пользу международного отправителя по делу о контрабанде огромной партии люксовых брендов и гаджетов Apple. Причиной стало то, что таможенники не смогли дозвониться получателям посылок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение журналиста-расследователя Евгения Плинского.

По его словам, 13 февраля 2026 года Соломенский районный суд города Киева по делу №760/29895/25 принял решение, которое может стать прецедентным для рынка международной экспресс-доставки.

Суд закрыл масштабное дело о якобы контрабанде более 3 тонн товаров, поскольку единственным аргументом таможенников оказались неработающие номера телефонов получателей .

"Соломенский суд постановил закрыть производство по делу из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения. Это значит, что таможня потеряла основания для конфискации груза и наложения многомиллионного штрафа", - отмечает журналист.

Масштабная находка на таможенном складе

История началась с прибытия грузовика через пункт пропуска "Ягодин" на склад ООО "НП Глобал" (Nova Poshta Global) в селе Белогородка под Киевом. Отправителем выступала китайская компания "RAINBOW OCEAN INTL LIMITED".

В ходе досмотра более трех тонн международных отправлений из Китая таможенники обнаружили почти три тысячи единиц брендовых вещей.

Среди изъятых были сотни единиц обуви Nike и Balenciaga, дорогие аксессуары Louis Vuitton, Chanel и Hermes, а также большая партия комплектующих к технике Apple и Samsung.

"Мертвые номера"

Заподозрив схему "дробления" коммерческой партии на подставных физических лиц (чтобы избежать уплаты таможенных платежей), инспекторы Киевской таможни решили проверить реальность получателей.

Они начали обзванивать телефонные номера, указанные в товаротранспортных накладных. Оказалось, что абоненты либо не брали трубку, либо их номера вообще не обслуживались операторами мобильной связи.

На этом основании таможенники заключили о фиктивности получателей и составили протокол по статье о перемещении товаров с сокрытием от контроля.

Защита отправителя в суде отрицала такую трактовку, указав, что состояние телефонной сети или нежелание людей общаться с госорганами не доказывают вины китайской компании.

Таким образом, суд признал "мертвые номера" получателей недостаточным доказательством контрабанды, отмечает Плинский.

Напомним, в прошлом году работники Львовской таможни обнаружили скрытую технику Apple на 1.6 миллиона гривен. 29 июля в пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши прибыл микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Во время осмотра багажного отделения авто работники таможни обнаружили скрытую технику Apple: 27 новых iPhone 15 Pro и восемь iPad Air 11. Водитель спрятал гаджеты в хозяйственные сумки и для уверенности "забинтовал" их клейкой лентой.

Автор:
Татьяна Бессараб