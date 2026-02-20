"Мертвые номера" не доказательство: таможня проиграла дело о контрабанде 3 тонн продукции Apple, Louis Vuitton и Nike

Соломенский районный суд Киева принял решение в пользу международного отправителя по делу о контрабанде огромной партии люксовых брендов и гаджетов Apple. Причиной стало то, что таможенники не смогли дозвониться получателям посылок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение журналиста-расследователя Евгения Плинского.

По его словам, 13 февраля 2026 года Соломенский районный суд города Киева по делу №760/29895/25 принял решение, которое может стать прецедентным для рынка международной экспресс-доставки.

Суд закрыл масштабное дело о якобы контрабанде более 3 тонн товаров, поскольку единственным аргументом таможенников оказались неработающие номера телефонов получателей .

"Соломенский суд постановил закрыть производство по делу из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения. Это значит, что таможня потеряла основания для конфискации груза и наложения многомиллионного штрафа", - отмечает журналист.

Масштабная находка на таможенном складе

История началась с прибытия грузовика через пункт пропуска "Ягодин" на склад ООО "НП Глобал" (Nova Poshta Global) в селе Белогородка под Киевом. Отправителем выступала китайская компания "RAINBOW OCEAN INTL LIMITED".

В ходе досмотра более трех тонн международных отправлений из Китая таможенники обнаружили почти три тысячи единиц брендовых вещей.

Среди изъятых были сотни единиц обуви Nike и Balenciaga, дорогие аксессуары Louis Vuitton, Chanel и Hermes, а также большая партия комплектующих к технике Apple и Samsung.

"Мертвые номера"

Заподозрив схему "дробления" коммерческой партии на подставных физических лиц (чтобы избежать уплаты таможенных платежей), инспекторы Киевской таможни решили проверить реальность получателей.

Они начали обзванивать телефонные номера, указанные в товаротранспортных накладных. Оказалось, что абоненты либо не брали трубку, либо их номера вообще не обслуживались операторами мобильной связи.

На этом основании таможенники заключили о фиктивности получателей и составили протокол по статье о перемещении товаров с сокрытием от контроля.

Защита отправителя в суде отрицала такую трактовку, указав, что состояние телефонной сети или нежелание людей общаться с госорганами не доказывают вины китайской компании.

Таким образом, суд признал "мертвые номера" получателей недостаточным доказательством контрабанды, отмечает Плинский.

Напомним, в прошлом году работники Львовской таможни обнаружили скрытую технику Apple на 1.6 миллиона гривен. 29 июля в пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши прибыл микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Во время осмотра багажного отделения авто работники таможни обнаружили скрытую технику Apple: 27 новых iPhone 15 Pro и восемь iPad Air 11. Водитель спрятал гаджеты в хозяйственные сумки и для уверенности "забинтовал" их клейкой лентой.