BMW X5 як гуманітарна допомога від США: на митниці викрили шахрайську схему

Працівники митниці викрили спробу зловживання пільговим режимом на пункті пропуску "Шенгені-Медика" під час ввезення автомобіля BMW X5 під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Як пише delo.ua, про це повідомляє сайт Державної митної служби.

Кросовер преміум-класу, згідно товаросупровідним документам, перевозили до Харківського благодійного фонду для подальшої передачі ЗСУ від американських спонсорів.

Але під час детальної перевірки документів працівники митниці виявили, що відправником авто є литовська компанія, а отримувачем BMW— цивільний громадянин. Варто зазначити, що вартість авто більше 2 млн гривень.

Працівники Львівської митниці визначили, що керівник фонду з метою ввезення автомобіля як гуманітарної допомоги подав митним органам недостовірні документи, про відомості щодо відправника, одержувача, вартості та характеру товару.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Подібні схеми стають помітною тенденцією воєнного часу. Пільговий режим який дозволяє швидко завозити гуманітарну допомогу, речі, техніку та транспорт для армії, періодично намагаються використовувати для ввезення дорогих товарів та речей без сплати мит.

Наприклад, нещодавно було вилучено контрабанду на минулому "Ужгород — Вишнє Нємецьке", вартість якої 1,8 млн гривень.