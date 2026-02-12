Запланована подія 2

BMW відкликає півмільйона авто через ризик пожежі

BMW відкликає сотні тисяч авто / Depositphotos

Німецький виробник преміальних автомобілів BMW оголосив про глобальне відкликання понад 575 000 автомобілів через потенційну пожежну небезпеку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За інформацією компанії, причиною відкликання є несправність стартера. Після великої кількості запусків збільшується знос магнітного перемикача, що може ускладнити або зробити неможливим запуск автомобіля.

У найгіршому випадку це може призвести до займання транспортного засобу.

Рішення про відкликання ухвалене після перевірок продукції та отриманих скарг клієнтів. Раніше про відкликання повідомляла газета Bild, а спеціалізоване видання kfz-betrieb уточнило, що воно охоплює 575 000 автомобілів різних серій.

BMW закликає власників перевірити свої автомобілі та звернутися до офіційних сервісних центрів для безкоштовної перевірки та усунення несправності.

Нагадаємо, минулого року BMW вже відкликав понад 196 тисяч автомобілів у США, через проблеми з двигуном.

Автор:
Тетяна Гойденко