BMW отзывает более полумиллиона авто из-за риска пожара

Немецкий производитель премиальных автомобилей BMW объявил о глобальном отзыве более 575 000 автомобилей из-за потенциальной пожарной опасности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации компании, причиной отзыва является неисправность стартера. После множества запусков увеличивается износ магнитного переключателя, что может усложнить или сделать невозможным запуск автомобиля.

В худшем случае это может привести к возгоранию транспортного средства.

Решение об отзыве было принято после проверок продукции и полученных жалоб клиентов. Ранее об отзыве сообщала газета Bild, а специализированное издание kfz-betrieb уточнило, что оно охватывает 575 000 автомобилей разных серий.

BMW призывает владельцев проверить свои автомобили и обратиться в официальные сервисные центры для бесплатной проверки и устранения неисправности.

Напомним, в прошлом году BMW уже отозвал более 196 тысяч автомобилей в США из-за проблем с двигателем.