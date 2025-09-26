Запланована подія 2

BMW отзывает более 196 тысяч автомобилей в США: в чем причина

BMW
Фото: bmwblog.com

Немецкий автоконцерн BMW отзывает более 196 тысяч автомобилей в США, поскольку реле запуска двигателя может подвергнуться коррозии

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отмечается, что этот дефект может повлечь за собой перегрев и короткое замыкание, что, в свою очередь, повышает риск возгорания автомобиля.

По данным американского регулятора автомобильной безопасности, проблема касается многих моделей, включая Toyota Supra (созданная на общей платформе с BMW) и BMW 230i 2022 выпуска.

В NHTSA сообщили, что дилеры BMW будут бесплатно заменять стартер двигателя.

Недавно NHTSA объявило об отзыве 101 944 седанов Ford Taurus в Соединенных Штатах из-за возможного дефекта дверной отделки.

Также Hyundai объявила об отзыве 568 580 автомобилей Palisade в США после обнаружения дефектов в системе ремней безопасности.

Автор:
Светлана Манько