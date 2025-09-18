Запланована подія 2

Hyundai отзывает более 568 тысяч автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности

Hyundai Motor объявила об отзыве 568 580 автомобилей Palisade в США после обнаружения дефектов в системе ремней безопасности. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема касается пряжек ремней, которые могут ненадежно фиксировать пассажиров в случае столкновения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Отзыв охватывает автомобили Hyundai Palisade, выпущенные с 2020 по 2025 год. NHTSA уточняет, что неисправность связана с деталями в узлах пряжки ремня безопасности, которые могли быть изготовлены с отклонением от требуемых спецификаций.

Регулятор призвал владельцев соблюдать особые меры безопасности до момента устранения проблемы. Водителям и пассажирам рекомендуется вставлять ремень безопасности в пряжку плотно и прямым движением, после чего проверять надежность фиксации, потянув за ремень.

Компания Hyundai в сотрудничестве с регулятором разрабатывает меры по устранению неисправности. Ожидается, что автопроизводитель бесплатно произведет необходимые ремонтные работы в своих сервисных центрах.

Ранее NHTSA отозвало отозвало 443 899 автомобилей Nissan в США из-за неисправности двигателя.

Автор:
Татьяна Гойденко