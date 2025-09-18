Hyundai відкликає понад 568 тисяч автомобілів у США через проблеми з ременями безпеки

Hyundai Motor оголосила про відкликання 568 580 автомобілів Palisade у США після виявлення дефектів у системі ременів безпеки. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), проблема стосується пряжок ременів, які можуть ненадійно фіксувати пасажирів у разі зіткнення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Відкликання охоплює автомобілі Hyundai Palisade, випущені з 2020 по 2025 роки. NHTSA уточнює, що несправність пов’язана з деталями у вузлах пряжки ременя безпеки, які могли бути виготовлені з відхиленням від необхідних специфікацій.

Регулятор закликав власників дотримуватися особливих заходів безпеки до моменту усунення проблеми. Водіям і пасажирам рекомендується вставляти ремінь безпеки в пряжку щільно та прямим рухом, після чого перевіряти надійність фіксації, потягнувши за ремінь.

Компанія Hyundai у співпраці з регулятором розробляє заходи для усунення несправності. Очікується, що автовиробник безкоштовно проведе необхідні ремонтні роботи у своїх сервісних центрах.

Раніше NHTSA відкликало відкликало 443 899 автомобілів Nissan у США через несправність двигуна.