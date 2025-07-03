Nissan відкликає понад 443 тисячі автомобілів у США через несправність двигуна

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосило, що Nissan відкликає 443 899 автомобілів у США через несправність двигуна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Компанія виявила потенційний виробничий дефект у деяких компонентах двигуна транспортних засобів, який може призвести до пошкодження двигуна або повної відмови, збільшуючи ризик аварії.

Відкликання стосується певних модельних років автомобілів Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 та Infiniti QX55.

За оцінками NHTSA, дефект виявлено приблизно у 1,2% відкликаних автомобілів.

Нагадаємо, японський автовиробник Nissan планує закрити сім заводів по всьому світу та звільнити 20 тисяч співробітників. Ці заходи є частиною програми реорганізації компанії.

Nissan наразі переживає серйозні фінансові труднощі. У другому кварталі 2024 року компанія зазнала значного падіння прибутку — на 85%. Це стало наслідком зниження продажів на двох ключових ринках — у Сполучених Штатах та Китаї. Щоб стабілізувати ситуацію, Nissan оголосила про масштабний план економії, який має зменшити витрати на 2,6 мільярда доларів.