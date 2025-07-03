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Nissan отзывает более 443 тысяч автомобилей в США из-за неисправности двигателя

Nissan
Nissan отзывает более 443 тысяч автомобилей

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило, что Nissan отзывает 443 899 автомобилей в США из-за неисправности двигателя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Компания обнаружила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах двигателя транспортных средств, который может привести к повреждению двигателя или полному отказу, увеличивая риск аварии.

Отзыв касается определенных модельных лет автомобилей Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55.

По оценкам NHTSA, дефект обнаружен примерно у 1,2% отозванных автомобилей.

Напомним, японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть семь заводов по всему миру и уволить 20 тысяч сотрудников. Эти мероприятия являются частью программы реорганизации компании.

Nissan сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения. Во втором квартале 2024 года компания претерпела значительное падение прибыли — на 85%. Это стало следствием снижения продаж на двух ключевых рынках – в Соединенных Штатах и Китае. Чтобы стабилизировать ситуацию, Nissan объявила о масштабном плане экономии, который должен снизить затраты на 2,6 миллиарда долларов.

Автор:
Татьяна Бессараб