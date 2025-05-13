Nissan закроет семь заводов и сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру

Японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть семь заводов по всему миру и уволить 20 тысяч сотрудников. Эти мероприятия являются частью программы реорганизации компании.

Об этом пишет The independent.

Компания заявила, что сократит на 11 000 рабочих мест больше, чем планировалось изначально, объявив в ноябре о сокращении 9 000 должностей в рамках реструктуризации. В результате масштабной реконструкции количество ее заводов сократится с 17 по 10 по 2027 год.

Ожидается, что изменения коснутся около 15% рабочей силы компании, но неизвестно, какие рабочие места будут сокращены в рамках глобальных операций. В настоящее время на заводе Nissan в Сандерленде работает около 6 тысяч человек.

На производство Nissan повлияло сокращение продаж в Китае и США. Компания заявила, что реструктуризация поможет "создать более гибкий и устойчивый бизнес", а также предостерегла влияние планов президента США Дональда Трампа относительно 25% тарифов на импортируемые в США автомобили.

Подавляющее большинство автомобилей, произведенных в Великобритании, будут подлежать 10% пошлине после торгового соглашения между Великобританией и США, согласованного на прошлой неделе.

Объединение Nissan и Honda

В декабре 2024 года японские автомобильные гиганты Nissan и Honda подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместной холдинговой компании. Процесс должен быть завершен к августу 2026 года.

Nissan сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения. Во втором квартале 2024 года компания претерпела значительное падение прибыли — на 85%. Это стало следствием снижения продаж на двух ключевых рынках – в Соединенных Штатах и Китае. Чтобы стабилизировать ситуацию, Nissan объявила о масштабном плане экономии, который должен снизить затраты на 2,6 миллиарда долларов.