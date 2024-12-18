Honda и Nissan могут объединиться в ответ на вызовы рынка электромобилей

Два ведущих японских автопроизводителя Honda и Nissan ведут переговоры об углублении сотрудничества, что может включать даже полное слияние. Это станет значительным ответным шагом на конкуренцию со стороны Tesla, китайских производителей электромобилей, таких как BYD, и других глобальных игроков.

Об этом пишет Reuters.

Объединение может создать компанию с рыночной стоимостью 54 миллиарда долларов и годовым производством 7,4 миллиона автомобилей. В этом случае это станет третьей крупнейшей автомобильной группой в мире после Toyota и Volkswagen.

Nissan сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения. Во втором квартале компания испытала значительное падение прибыли — на 85%. Это стало следствием снижения продаж на двух ключевых рынках – в Соединенных Штатах и Китае.

Чтобы стабилизировать ситуацию, Nissan объявила о масштабном плане экономии, который должен снизить затраты на 2,6 миллиарда долларов. План предусматривает сокращение 9000 рабочих мест и 20% производственных мощностей в глобальном масштабе.

Honda также сталкивается с вызовами, в том числе в сфере электромобилей. Продажи новых моделей не оправдывают ожиданий, что создает риски для ее финансовых показателей в ближайшие годы. Ожидается, что денежный поток компании ухудшится, усложняя инвестиции в новые технологии.

На обе компании оказывает давление растущая конкуренция со стороны Tesla и китайских автопроизводителей, таких как BYD, устанавливающих новые стандарты в автомобильной индустрии. Tesla также инициировала "войну цен" на рынке электромобилей, что заставляет традиционных автопроизводителей пересматривать свои стратегии, сокращать издержки и ускорять разработку новых моделей, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Реакция рынка

Рынок сразу отреагировал на новости о возможном слиянии: акции Nissan выросли на 24% на Токийской бирже, тогда как акции Honda упали на 3% — это может свидетельствовать о беспокойстве инвесторов по поводу рисков сотрудничества с менее стабильным партнером. В то же время, акции Mitsubishi Motors, где Nissan выступает главным акционером, выросли на 20%.

Эксперты прогнозируют, что объединение могло бы создать серьезного конкурента Toyota в пределах японского рынка, а также повысить глобальную конкурентоспособность японских автопроизводителей в области электромобилей. Оно также обеспечило бы доступ к дополнительным инвестициям, что способствовало бы ускорению технологического развития обеих компаний.

Однако аналитики из S&P Global Ratings предупреждают, что слияние может столкнуться с трудностями из-за разницы в корпоративных культурах Honda и Nissan, что может замедлить реализацию синергии от партнерства.

В ноябре Nissan объявила о значительных сокращениях из-за снижения продаж на ключевых рынках, а именно в Китае и США. Компания уменьшит производственные мощности на 20% и сократит 9000 рабочих мест, что эквивалентно 6,7% от общей численности работников Nissan, которые составляют 133 580 человек.