Nissan снизит производство и сократит 9000 рабочих мест

Автопроизводитель Nissan Motor объявила о значительных сокращениях из-за снижения продаж на ключевых рынках, а именно в Китае и США. Компания уменьшит производственные мощности на 20% и сократит 9000 рабочих мест, что эквивалентно 6,7% от общей численности работников Nissan, которые составляют 133 580 человек.

Об этом пишет Reuters.

Эти изменения направлены на снижение расходов на 400 миллиардов иен (2,6 миллиарда долларов) в течение финансового года.

Компания снизила прогноз годовой прибыли на 70% до 150 миллиардов иен, подчеркивая, что ее финансовые результаты остаются под давлением после серии стратегических трудностей, возникших в результате ареста бывшего главы правления Карлоса Гона в 2018 году и неудачного партнерства с Renault.

На китайском рынке компания сталкивается с агрессивной конкуренцией со стороны местных брендов, таких как BYD, выпускающих доступные электромобили с новейшими технологиями. Однако, проблема Nissan в США оказалась более серьезной, ведь в отличие от конкурента Toyota компания не смогла предложить достаточное количество моделей гибридных автомобилей.

Генеральный директор Макото Учида признал, что компания недооценила спрос на гибриды, что негативно сказалось на ее позициях на американском рынке.

В результате Nissan собирается закрыть некоторые производственные линии и изменить графики работы на заводах для уменьшения мощностей. В то же время, автопроизводитель планирует продавать до 10% своей доли в Mitsubishi Motors, что принесет около 445,45 миллионов долларов.

Во втором квартале финансового года операционная прибыль Nissan снизилась на 85%, до 31,9 миллиарда иен, что стало неприятным сюрпризом для инвесторов и значительно ниже ожидаемых 66,8 миллиарда иен. Общие продажи автомобилей в мире упали на 3,8%, а в Китае – на 14,3%.

Напомним, в прошлом году Nissan Motor будет экспортировать автомобили, разработанные и изготовленные в Китае, на мировые рынки. Компания рассматривает возможность продавать существующие машины с двигателем внутреннего сгорания и будущие полностью электрические и гибридные автомобили во всем мире.

Также Nissan инвестирует 1,4 млрд долларов в производство электрических версий двух популярных кроссоверов на своем заводе в Великобритании.