Nissan зменшить виробництво і скоротить 9000 робочих місць

Автовиробник Nissan Motor оголосила про значні скорочення через зниження продажів на ключових ринках, а саме у Китаї та США. Компанія зменшить виробничі потужності на 20% та скоротить 9000 робочих місць, що еквівалентно 6,7% від загальної чисельності працівників Nissan, які наразі складають 133 580 осіб.

Про це пише Reuters.

Ці зміни спрямовані на зниження витрат на 400 мільярдів єн (2,6 мільярда доларів) протягом фінансового року.

Компанія знизила прогноз річного прибутку на 70% до 150 мільярдів єн, підкреслюючи, що її фінансові результати залишаються під тиском після серії стратегічних труднощів, які виникли внаслідок арешту колишнього голови правління Карлоса Гона в 2018 році та невдалого партнерства з Renault.

На китайському ринку компанія стикається з агресивною конкуренцією з боку місцевих брендів, таких як BYD, що випускають доступні електромобілі з новітніми технологіями. Однак, проблема Nissan у США виявилася більш серйозною, адже, на відміну від конкурента Toyota, компанія не змогла запропонувати достатню кількість моделей гібридних автомобілів.

Генеральний директор Макото Учіда визнав, що компанія недооцінила попит на гібриди, що негативно позначилося на її позиціях на американському ринку.

У результаті, Nissan збирається закрити деякі виробничі лінії та змінити графіки роботи на заводах для зменшення потужностей. Водночас автовиробник планує продавати до 10% своєї частки в Mitsubishi Motors, що принесе близько 445,45 мільйонів доларів.

У другому кварталі фінансового року операційний прибуток Nissan знизився на 85%, до 31,9 мільярда єн, що стало неприємним сюрпризом для інвесторів і значно нижчим за очікувані 66,8 мільярда єн. Загальні продажі автомобілів у світі впали на 3,8%, а в Китаї на 14,3%.

Нагадаємо, минулого року Nissan Motor експортуватиме автомобілі, розроблені й виготовлені в Китаї, на світові ринки. Компанія розглядає можливість продавати існуючі машини з двигуном внутрішнього згоряння й майбутні повністю електричні та гібридні автівки в усьому світі.

Також Nissan інвестує 1,4 млрд доларів у виробництво електричних версій двох популярних кросоверів на своєму заводі у Великій Британії.