Nissan вироблятиме дві нові моделі електромобілів у Британії

Компанія Nissan інвестує 1,4 млрд доларів у виробництво електричних версій двох популярних кросоверів на своєму заводі у Великій Британії. Про це повідомляє Reuters.

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Японський автовиробник заявив, що його плани щодо електричних версій Qashqai і Juke потребують інвестицій до 2 млрд фунтів стерлінгів (2,5 млрд доларів) у третій завод з виробництва акумуляторів у країні та інфраструктурні проєкти.

У британському Сандерленді вже багато років виготовляється електрична модель Nissan Leaf, і компанія продовжуватиме виробництво.

Nissan переходить на електрокари

До 2030 року Nissan планує пропонувати в Європі лише повністю електричні автомобілі.

На початку цього року компанія підвищила свої цілі щодо моделей електромобілів, заявивши, що до кінця десятиріччя року 19 нових моделей. Nissan намагається швидше освоїти сегмент, де домінують новачки, такі як Tesla.

Говорячи про інвестиції в Британії, генеральний директор автовиробника Макото Учіда зазначив, що поява електричних версій основних європейських моделей прискорить "нову еру для Nissan".