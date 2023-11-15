- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Де в Україні найчастіше купують електромобілі: ТОП-5 регіонів
У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Серед нових електромобілів найпопулярнішим був VOLKSWAGEN ID.4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
1. Львівська область – 692 од. (93% вживані);Підписуйтеся на наш YouTube канал
2. місто Київ – 554 од. (61% вживані);
3. Дніпропетровська обл. – 348 од. (78% вживані);
4. Київська обл. – 299 од. (66% вживані);
5. Вінницька обл. – 280 од (88% вживані).
Як зазначають в "Укравтопромі", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається VOLKSWAGEN ID.4.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- VOLKSWAGEN e-Golf - на Львівщині;
- TESLA Model 3 – у Києві та області;
- NISSAN Leaf – на Дніпропетровщині та Вінниччині.
Нагадаємо, у жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.