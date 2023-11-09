Українці придбали рекордну кількість гібридних авто у жовтні: найпопулярніші моделі

У минулому місяці автопарк України поповнили 1792 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що є рекордним показником за останні 22 місяці.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 59%.

Найпопулярніші нові гібридні авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став NISSAN Qashqai (207 од.)

Другий результат у TOYOTA RAV-4 (151 од.)

Третій за популярністю - TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)

ТОП-3 вживаних авто з гібридними силовими установками

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (58 шт.)

Також у лідерській трійці TOYOTA Prius (53 шт.) та FORD C-Max (50 шт.).

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 13,8 тис. гібридних легковиків (8,9 тис. нових та 4,9 тис. авто з пробігом)", - підкреслили в "Укравтопромі".

Зауважимо, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка у жовтні помітно зменшилась.

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.

Також український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року. Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf.