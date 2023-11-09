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Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в октябре: самые популярные модели
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1792 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV), что является рекордным показателем за последние 22 месяца.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составила 59%.
Самые популярные новые гибридные авто
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai (207 ед.)Подписывайтесь на наш YouTube канал
Второй результат у TOYOTA RAV-4 (151 ед.)
Третий по популярности – TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)
ТОП-3 подержанных авто с гибридными силовыми установками
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (58 шт.)
Также в лидерской тройке Toyota Prius (53 шт.) и FORD C-Max (50 шт.).
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (8,9 тыс. новых и 4,9 тыс. авто с пробегом)", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Заметим, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре заметно снизилась.
Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.
Также украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше чем в октябре 2022 года. Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.