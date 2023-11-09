Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в октябре: самые популярные модели

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1792 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV), что является рекордным показателем за последние 22 месяца.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составила 59%.

Самые популярные новые гибридные авто

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai (207 ед.)

Второй результат у TOYOTA RAV-4 (151 ед.)

Третий по популярности – TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)

ТОП-3 подержанных авто с гибридными силовыми установками

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (58 шт.)

Также в лидерской тройке Toyota Prius (53 шт.) и FORD C-Max (50 шт.).

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (8,9 тыс. новых и 4,9 тыс. авто с пробегом)", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Заметим, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре заметно снизилась.

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.

Также украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше чем в октябре 2022 года. Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.