Спрос на электромобили среди украинцев продолжает расти: ТОП-5 моделей октября

В октябре украинский автопарк пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Среди новых электромобилей самым популярным был VOLKSWAGEN ID.4, а среди подержанных – NISSAN Leaf.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в отношении октября прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос в 2,8 раза.

По данным "Укравтопрома", по сравнению с сентябрем 2023 года рынок увеличился на 4,5%.

"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4417 шт. (новых - 851 шт., б/у - 3566 шт.)", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Там добавили, что из 76 коммерческих электромобилей новыми были только 10 авто.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в октябре

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 366 ед.;

2. TOYOTA BZ4X – 65 ед.;

3. HONDA E – 63 ед.;

4. VOLKSWAGEN ID.6 – 44 ед.;

5. AUDI Q4 e-tron – 24 ед.;

ТОП-5 октября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

1. NISSAN Leaf – 573 ед.;

2. TESLA Model 3 – 442 ед.;

3. VOLKSWAGEN e-Golf – 405 ед.;

4. TESLA Model Y – 255 ед.;

5. RENAULT Zoe – 201 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 28,7 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин - с 16 до 20 процентов", - отметили в "Укравтопроме".

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.

Также украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше чем в октябре 2022 года. Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.