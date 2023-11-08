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Спрос на электромобили среди украинцев продолжает расти: ТОП-5 моделей октября
В октябре украинский автопарк пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Среди новых электромобилей самым популярным был VOLKSWAGEN ID.4, а среди подержанных – NISSAN Leaf.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в отношении октября прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос в 2,8 раза.
По данным "Укравтопрома", по сравнению с сентябрем 2023 года рынок увеличился на 4,5%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4417 шт. (новых - 851 шт., б/у - 3566 шт.)", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Там добавили, что из 76 коммерческих электромобилей новыми были только 10 авто.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в октябре
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 366 ед.;
2. TOYOTA BZ4X – 65 ед.;
3. HONDA E – 63 ед.;
4. VOLKSWAGEN ID.6 – 44 ед.;
5. AUDI Q4 e-tron – 24 ед.;
ТОП-5 октября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей
1. NISSAN Leaf – 573 ед.;
2. TESLA Model 3 – 442 ед.;
3. VOLKSWAGEN e-Golf – 405 ед.;
4. TESLA Model Y – 255 ед.;
5. RENAULT Zoe – 201 ед.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 28,7 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин - с 16 до 20 процентов", - отметили в "Укравтопроме".
Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.
Также украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше чем в октябре 2022 года. Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.