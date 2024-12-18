Honda та Nissan можуть об'єднатися у відповідь на виклики ринку електромобілів

Два провідні японські автовиробники Honda та Nissan ведуть переговори про поглиблення співпраці, що може включати навіть повне злиття. Це стане значним кроком у відповідь на конкуренцію з боку Tesla, китайських виробників електромобілів, таких як BYD, та інших глобальних гравців.

Про це пише Reuters.

Об’єднання може створити компанію із ринковою вартістю 54 мільярди доларів та річним виробництвом 7,4 мільйона автомобілів. У такому разі це стане третьою найбільшою автомобільною групою у світі після Toyota та Volkswagen.

Nissan наразі переживає серйозні фінансові труднощі. У другому кварталі компанія зазнала значного падіння прибутку — на 85%. Це стало наслідком зниження продажів на двох ключових ринках — у Сполучених Штатах та Китаї. Щоб стабілізувати ситуацію, Nissan оголосила про масштабний план економії, який має зменшити витрати на 2,6 мільярда доларів. План передбачає скорочення 9000 робочих місць і 20% виробничих потужностей у глобальному масштабі.

Honda також стикається з викликами, зокрема в сфері електромобілів. Продажі нових моделей не виправдовують очікувань, що створює ризики для її фінансових показників у найближчі роки. Очікується, що грошовий потік компанії погіршиться, ускладнюючи інвестиції в нові технології.

На обидві компанії чинить тиск зростаюча конкуренція з боку Tesla та китайських автовиробників, таких як BYD, які встановлюють нові стандарти в автомобільній індустрії. Tesla також ініціювала «війну цін» на ринку електромобілів, що змушує традиційних автовиробників переглядати свої стратегії, скорочувати витрати і прискорювати розробку нових моделей, щоб зберегти конкурентоспроможність.

Реакція ринку

Ринок одразу відреагував на новини про можливе злиття: акції Nissan зросли на 24% на Токійській біржі, тоді як акції Honda впали на 3% — це може свідчити про занепокоєння інвесторів щодо ризиків співпраці з менш стабільним партнером. Водночас акції Mitsubishi Motors, де Nissan виступає головним акціонером, зросли на 20%.

Експерти прогнозують, що об’єднання могло б створити серйозного конкурента Toyota в межах японського ринку, а також підвищити глобальну конкурентоспроможність японських автовиробників у галузі електромобілів. Воно також забезпечило б доступ до додаткових інвестицій, що сприяло б прискоренню технологічного розвитку обох компаній.

Проте аналітики з S&P Global Ratings попереджають, що злиття може зіткнутися з труднощами через різницю в корпоративних культурах Honda та Nissan, що може уповільнити реалізацію синергії від партнерства

Додамо, у листопаді Nissan оголосила про значні скорочення через зниження продажів на ключових ринках, а саме у Китаї та США. Компанія зменшить виробничі потужності на 20% та скоротить 9000 робочих місць, що еквівалентно 6,7% від загальної чисельності працівників Nissan, які наразі складають 133 580 осіб.