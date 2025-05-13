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Nissan закриє сім заводів і скоротить 20 тисяч робочих місць по всьому світу

Nissan
Nissan закриє сім заводів / Depositphotos

Японський автовиробник Nissan планує закрити сім заводів по всьому світу та звільнити 20 тисяч співробітників. Ці заходи є частиною програми реорганізації компанії.

Про це пише The independent.

Компанія заявила, що скоротить на 11 000 робочих місць більше, ніж планувалося спочатку, оголосивши в листопаді про скорочення 9 000 посад у рамках реструктуризації. В результаті масштабної реконструкції кількість її заводів скоротиться з 17 до 10 до 2027 року.

Очікується, що зміни торкнуться близько 15% робочої сили компанії, але невідомо, які саме робочі місця будуть скорочені в рамках глобальних операцій. Наразі на заводі Nissan у Сандерленді працює близько 6 тисяч осіб.

На виробництво Nissan вплинуло скорочення продажів у Китаї та США. Компанія заявила, що реструктуризація допоможе "створити більш гнучкий та стійкий бізнес", а також застерегла щодо впливу планів президента США Дональда Трампа щодо 25% тарифів на автомобілі, що імпортуються до США.

Переважна більшість автомобілів, вироблених у Великій Британії, підлягатимуть 10% миту після торговельної угоди між Великою Британією та США, узгодженої минулого тижня.

Об'єднання Nissan і Honda 

У грудні 2024 року японські автомобільні гіганти Nissan і Honda підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільної холдингової компанії. Процес мають завершити до серпня 2026 року.

Nissan наразі переживає серйозні фінансові труднощі. У другому кварталі 2024 року компанія зазнала значного падіння прибутку — на 85%. Це стало наслідком зниження продажів на двох ключових ринках — у Сполучених Штатах та Китаї. Щоб стабілізувати ситуацію, Nissan оголосила про масштабний план економії, який має зменшити витрати на 2,6 мільярда доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб