Нові авто в Україні: які моделі купували приватні клієнти та компанії у жовтні

У жовтні 2026 року український ринок нових легкових автомобілів поповнився 4,9 тис. машин. Із цієї кількості 61% придбали приватні клієнти, ще 39% забезпечили юридичні особи.

Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".

Порівняно з жовтнем 2025 року продажі нових легковиків приватним покупцям скоротилися на 46%. У корпоративному сегменті падіння було менш відчутним - 16%.

Які автомобілі обирали приватні покупці

Серед фізичних осіб найбільшим попитом користувалися кросовери та позашляховики. Лідером рейтингу стала Toyota RAV4 - у жовтні приватні клієнти придбали 161 такий автомобіль.

До п'ятірки найпопулярніших моделей також увійшли:

Toyota RAV4 - 161 автомобіль; Skoda Kodiaq - 123 автомобілі; Volkswagen Touareg - 119 автомобілів; Hyundai Tucson - 113 автомобілів; Mazda CX-5 - 112 автомобілів.

Таким чином, у вподобаннях приватних покупців переважали автомобілі SUV-сегмента.

Які автомобілі купували компанії

У корпоративному сегменті лідером жовтня став Renault Duster. Компанії придбали 165 таких автомобілів.

Друге місце посіла Skoda Kodiaq із результатом 122 одиниці. До п'ятірки найпопулярніших моделей серед юридичних осіб також потрапили:

Renault Duster - 165 автомобілів; Skoda Kodiaq - 122 автомобілі; Volkswagen Touareg - 89 автомобілів; Skoda Octavia - 87 автомобілів; Toyota Land Cruiser Prado - 68 автомобілів.

Варто зазначити, що Skoda Kodiaq і Volkswagen Touareg увійшли до п'ятірок лідерів в обох сегментах ринку.

Загалом у жовтні корпоративний сегмент продемонстрував менше скорочення продажів, ніж приватний. Водночас саме фізичні особи забезпечили більшу частину попиту на нові легкові автомобілі в Україні.

Нагадаємо, до кінця 2027 року в Україні планують ухвалити закон про запуск платних доріг у межах євроінтеграції. Впровадження такої системи є обов'язковим критерієм Європейського Союзу.