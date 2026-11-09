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Нові авто в Україні: які моделі купували приватні клієнти та компанії у жовтні
У жовтні 2026 року український ринок нових легкових автомобілів поповнився 4,9 тис. машин. Із цієї кількості 61% придбали приватні клієнти, ще 39% забезпечили юридичні особи.
Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".
Порівняно з жовтнем 2025 року продажі нових легковиків приватним покупцям скоротилися на 46%. У корпоративному сегменті падіння було менш відчутним - 16%.
Які автомобілі обирали приватні покупці
Серед фізичних осіб найбільшим попитом користувалися кросовери та позашляховики. Лідером рейтингу стала Toyota RAV4 - у жовтні приватні клієнти придбали 161 такий автомобіль.
До п'ятірки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Toyota RAV4 - 161 автомобіль;
- Skoda Kodiaq - 123 автомобілі;
- Volkswagen Touareg - 119 автомобілів;
- Hyundai Tucson - 113 автомобілів;
- Mazda CX-5 - 112 автомобілів.
Таким чином, у вподобаннях приватних покупців переважали автомобілі SUV-сегмента.
Які автомобілі купували компанії
У корпоративному сегменті лідером жовтня став Renault Duster. Компанії придбали 165 таких автомобілів.
Друге місце посіла Skoda Kodiaq із результатом 122 одиниці. До п'ятірки найпопулярніших моделей серед юридичних осіб також потрапили:
- Renault Duster - 165 автомобілів;
- Skoda Kodiaq - 122 автомобілі;
- Volkswagen Touareg - 89 автомобілів;
- Skoda Octavia - 87 автомобілів;
- Toyota Land Cruiser Prado - 68 автомобілів.
Варто зазначити, що Skoda Kodiaq і Volkswagen Touareg увійшли до п'ятірок лідерів в обох сегментах ринку.
Загалом у жовтні корпоративний сегмент продемонстрував менше скорочення продажів, ніж приватний. Водночас саме фізичні особи забезпечили більшу частину попиту на нові легкові автомобілі в Україні.
Нагадаємо, до кінця 2027 року в Україні планують ухвалити закон про запуск платних доріг у межах євроінтеграції. Впровадження такої системи є обов'язковим критерієм Європейського Союзу.