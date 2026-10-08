Дешеві вживані авто продаються майже вчетверо швидше за дорогі: як змінився попит у вересні

Статистика вересня показала разючий контраст швидкості продажів вживаних авто: із нових оголошень у категорії до 3 000 доларів за тиждень зникало 27,2% пропозицій, тоді як у сегменті 30–50 тисяч доларів аналогичний показник становив усього 6,8%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

У вересні 2026 року аналітики дослідили швидкість зникнення оголошень на AUTO.RIA.

Бюджетний сегмент обертається найшвидше

Найвищу швидкість ротації демонструє бюджетний клас. У категорії авто до $3 тис. за тиждень зникли 27,2% нових оголошень, а в сегменті $3–5 тис. — 21,0%.

Водночас у дорожчому діапазоні $30–50 тис. показник становить лише 6,8%, тобто у чотири рази нижче. Для дилера швидка ротація капіталу часто вигідніша за більшу маржу при тривалому простої машини в стоку.

Авто до $3 тис. зникали з оголошень майже вчетверо швидше

Продажі електромобілів

Дослідження свідчить, що найвищу семиденну ротацію показали саме електромобілі — 22,1% за медіанної ціни $19 300.

Для порівняння, бензинові авто показали 14,6%, а дизельні — 14,0%. Серед окремих моделей лідерами за швидкістю зникнення оголошень стали Renault Zoe (38,6%) та Kia Niro (34,6%), які випередили навіть найдешевші класи.

Масові моделі

Найбільше нових надходжень зафіксовано серед Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf. Для продавця це показує, що такі моделі мають великий ринок, але одночасно і велику кількість конкурентних пропозицій.

За семиденний період зникли 19,0% оголошень Golf, 16,8% Octavia та 16,2% Passat. Це доводить, що продавцю важливо аналізувати не лише бренд, а й частку швидких продажів.

Нагадаємо, у серпні українці придбали близько 5 тис. нових легковиків, а ринок нових авто також демонстрував річне падіння. Лідером продажів тоді залишалася Toyota, а найпопулярнішою моделлю був Toyota RAV-4.