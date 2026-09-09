Бензинові та електричні авто в Україні: що купували у серпні

У серпні український автопарк поповнили 12,8 тис. легковиків із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж торік. Водночас частка повністю електричних авто зросла проти попереднього місяця одразу серед нових машин, імпорту з пробігом та внутрішніх перепродажів.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на "Укравтопром" та статистику Інституту досліджень авторинку.

Із загальної кількості бензинових автомобілів 1,9 тис. були новими. Це на 14% менше, ніж у серпні минулого року. Ще 10,9 тис. становили імпортовані автомобілі з пробігом — їх кількість у річному вимірі не змінилася.

Серед нових бензинових легковиків найбільшим попитом користувалися Skoda Octavia — 221 авто, Hyundai Tucson — 173, Mazda CX-5 — 120, Skoda Kodiaq — 109 та Skoda Karoq — 93.

Серед ввезених з-за кордону вживаних бензинових автомобілів лідерами стали Volkswagen Tiguan — 682 машини, Nissan Rogue — 656, Volkswagen Golf — 645, Audi Q5 — 583 та Audi A4 — 342.

Водночас Інститут досліджень авторинку зафіксував у серпні зростання частки електромобілів у всіх трьох основних сегментах ринку: внутрішніх перепродажах, імпорті вживаних машин та реєстраціях нових авто.

За оцінкою аналітиків Інституту, дизельні автомобілі водночас поступово втрачають позиції, а найбільший внесок у поповнення парку електромобілів забезпечує ввезення машин із пробігом.

Нагадаємо, у серпні серед нових легковиків бензинові авто залишилися лідерами, охопивши 39,1% продажів. Частка гібридів становила 32,9%, дизельних машин — 17,5%, електромобілів — 10,2%.