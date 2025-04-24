Nissan через реструктуризацію зазнав рекордних збитків у розмірі 5,26 млрд доларів

Японська автомобільна компанія Nissan за підсумками фінансового року, що закінчився в березні, зафіксувала рекордний чистий збиток у розмірі 700-750 млрд ієн (4,91-5,26 млрд доларів США). Автогігант зазнав фінансових втрат через знецінення своїх активів в ході реструктуризації виробництва.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ця сума збитків є найбільшою за всю історію компанії. Третій за величиною автовиробник Японії скорочує робочі місця, знижує потужності та закриває заводи.

Nissan зафіксував знецінення активів на суму понад 500 млрд ієн у Північній Америці, Латинській Америці, Європі та Японії після перевірки виробничих активів із додатковими витратами на реструктуризацію, загальна сума яких перевищила 60 млрд ієн.

Наразі її новий генеральний директор Іван Еспіноза намагається виправити ситуацію.

"Ми робимо розумний крок, переглядаючи наш річний прогноз, ґрунтуючись на ретельному аналізі наших результатів та балансової вартості виробничих активів", - заявив Еспіноса, який очолив компанію цього місяця.

Nissan і Honda у лютому невдало завершилися переговори про злиття з метою створення автомобільної компанії вартістю $60 млрд. Угода зірвалася через пропозицію Honda зробити Nissan дочірньою компанією.

Автовиробник заявив, що очікує річний операційний прибуток у розмірі 85 млрд ієн, що приблизно на 30% нижче за попередній прогноз.

Нагадаємо, у лютому Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня через слабкі фінансові показники