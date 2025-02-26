Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня через слабкі фінансові показники

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) японського автовиробника Nissan Motor Co. з "BBB-" до "BB+", що переводить компанію у неінвестиційну, або "сміттєву" категорію. Прогноз залишається "негативним".

Про це йдеться на сайті Fitch.

Fitch пояснює своє рішення тим, що рентабельність Nissan залишається низькою, а процес її відновлення йде повільніше, ніж очікувалося.

Аналітики прогнозують, що до кінця фінансового року (березень 2026 року) автомобільний підрозділ компанії та її вільний грошовий потік залишатимуться від’ємними.

Попри це, у короткостроковій перспективі Nissan має достатній рівень ліквідності, що допоможе компанії уникнути критичного відтоку капіталу.

Невизначеність із планом реструктуризації

Негативний прогноз пов'язаний із сумнівами щодо успішної реалізації плану реструктуризації Nissan. Fitch зазначає, що компанія, ймовірно, скоротить витрати, але її доходи та витрати можуть суттєво постраждати через мита США на автомобілі та слабкі продажі на ринках США та Південно-Східної Азії.

Якщо Nissan не продемонструє прогрес у реалізації реструктуризації, подальше зниження рейтингу залишається цілком можливим, застерігають аналітики.

Відомо, що у другому кварталі компанія зазнала значного падіння прибутку — на 85%. Це стало наслідком зниження продажів на двох ключових ринках — у Сполучених Штатах та Китаї. Щоб стабілізувати ситуацію, Nissan оголосила про масштабний план економії, який має зменшити витрати на 2,6 мільярда доларів. План передбачає скорочення 9000 робочих місць і 20% виробничих потужностей у глобальному масштабі.

У листопаді Nissan оголосила про значні скорочення через зниження продажів на ключових ринках, а саме у Китаї та США. Компанія зменшить виробничі потужності на 20% та скоротить 9000 робочих місць, що еквівалентно 6,7% від загальної чисельності працівників Nissan, які наразі складають 133 580 осіб.