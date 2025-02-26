Fitch понизило рейтинг Nissan до "мусорного" уровня из-за слабых финансовых показателей

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) японского автопроизводителя Nissan Motor Co. с "BBB-" в "BB+", что переводит компанию в неинвестиционную, или "мусорную" категорию. Прогноз остается "негативным".

Об этом идет речь на сайте Fitch.

Fitch объясняет свое решение тем, что рентабельность Nissan остается низкой, а процесс ее обновления идет медленнее, чем ожидалось.

Аналитики прогнозируют, что до конца финансового года (март 2026) автомобильное подразделение компании и ее свободный денежный поток будут оставаться отрицательными.

Несмотря на это, в краткосрочной перспективе Nissan обладает достаточным уровнем ликвидности, что поможет компании избежать критического оттока капитала.

Неопределенность с планом реструктуризации

Отрицательный прогноз связан с сомнениями относительно успешной реализации плана реструктуризации Nissan. Fitch отмечает, что компания, вероятно, сократит расходы, но ее доходы и расходы могут существенно пострадать из-за пошлин США на автомобили и слабых продаж на рынках США и Юго-Восточной Азии.

Если Nissan не продемонстрирует прогресс в реализации реструктуризации, дальнейшее понижение рейтинга остается вполне возможным, предостерегают аналитики.

Известно, что во втором квартале компания испытала значительное падение прибыли — на 85%. Это стало следствием снижения продаж на двух ключевых рынках – в Соединенных Штатах и Китае. Чтобы стабилизировать ситуацию, Nissan объявила о масштабном плане экономии, который должен снизить затраты на 2,6 миллиарда долларов. План предусматривает сокращение 9000 рабочих мест и 20% производственных мощностей в глобальном масштабе.

В ноябре Nissan объявила о значительных сокращениях из-за снижения продаж на ключевых рынках, а именно в Китае и США. Компания уменьшит производственные мощности на 20% и сократит 9000 рабочих мест, что эквивалентно 6,7% от общей численности работников Nissan, которые составляют 133 580 человек.