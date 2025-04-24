Nissan из-за реструктуризации понес рекордные убытки в размере 5,26 млрд долларов

Японская автомобильная компания Nissan по итогам финансового года, закончившегося в марте, зафиксировала рекордный чистый убыток в размере 700-750 млрд иен (4,91-5,26 млрд долларов США). Автогигант понес финансовые потери из-за обесценивания своих активов в ходе реструктуризации производства.

Об этом сообщает агентство R euters.

Эта сумма ущерба является самой большой за всю историю компании. Третий по величине автопроизводитель Японии сокращает рабочие места, снижает мощности и закрывает заводы.

Nissan зафиксировал обесценивание активов на сумму более 500 млрд иен в Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Японии после проверки производственных активов с дополнительными расходами на реструктуризацию, общая сумма которых превысила 60 млрд иен.

Теперь ее новый генеральный директор Иван Эспиноза пытается исправить ситуацию.

"Мы делаем разумный шаг, пересматривая наш годовой прогноз, основываясь на тщательном анализе наших результатов и балансовой стоимости производственных активов", — заявил возглавивший компанию в этом месяце Эспиноса.

Nissan и Honda в феврале неудачно завершились переговоры о слиянии с целью создания автомобильной компании стоимостью $60 млрд. Соглашение сорвалось из-за предложения Honda сделать Nissan дочерней компанией.

Автопроизводитель ожидает годовой операционную прибыль в размере 85 млрд иен, что примерно на 30% ниже предыдущего прогноза.

Напомним, в феврале Fitch снизило рейтинг Nissan до "мусорного" уровня из-за слабых финансовых показателей.