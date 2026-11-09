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Сахар дорожает четвертый месяц подряд: мировые цены взлетели почти до двухлетнего максимума

цурок, руки
Цены на сахар в мире выросли на 28,8% в год / Freepik

Мировой рынок сахара продолжает демонстрировать рост цен. В октябре 2026 г. индекс цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) составил 121,3 пункта. Это на 6,6% больше по сравнению с сентябрем и на 28,8% выше показателя октября прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает FAO.

Цены растут уже четвертый месяц подряд и достигли самого высокого уровня с декабря 2024 года.

Почему дорожает сахар на мировом рынке

Одним из главных факторов роста цен стали неблагоприятные погодные условия в Бразилии – крупнейшем игроке мирового рынка сахара. Сильные дожди в центрально-южном регионе страны, где сосредоточены основные площади выращивания сахарного тростника, привели к задержкам уборки и переработки урожая.

Дополнительное давление на рынок вызвало опасения относительно сокращения производства сахара в Индии. Во время муссонного сезона осадки в стране распределялись неравномерно, а их общее количество оказалось ниже нормы. Это усилило беспокойство по поводу предстоящего предложения сахара на мировом рынке.

Еще одним фактором стали прогнозы по уменьшению производства в Европейском Союзе и Таиланде в сезоне 2026/27.

Что происходит с мировым предложением сахара

Таким образом, октябрьское подорожание сформировалось под влиянием сразу нескольких факторов: задержек с уборкой сахарного тростника в Бразилии, рисков сокращения урожая в Индии и ожидаемого снижения производства в ЕС и Таиланде.

Совокупность этих факторов усилила опасения по поводу объемов будущего предложения сахара и поддержала восходящую ценовую динамику на мировом рынке.

Последующая ситуация будет зависеть от погодных условий в ключевых странах-производителях, темпах переработки сахарного тростника и фактических объемов производства в сезоне 2026/27.

Напомним, украинские производители экспортировали 504 тысяч тонн сахара за три квартала текущего маркетингового года. Несмотря на высокие показатели продаж за границу, посевная кампания сахарной свеклы этого года завершилась с самым низким результатом за все годы независимости.

Автор:
Ольга Опенько

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