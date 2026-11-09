Цена вопроса – $1,67 млрд: миссия МВФ начала работу в Украине

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда по второму и третьему пересмотрам программы расширенного финансирования (EFF).

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что эксперты миссии МВФ обсудят с украинскими властями прогресс в выполнении программы, результаты реализации согласованных мер, а также дальнейшие приоритеты экономической и финансовой политики Украины.

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения макрофинансовой стабильности, поддержания устойчивости финансовой системы и выполнения структурных маяков программы.

Миссия будет работать в гибридном режиме: представители Украины и МВФ будут встречаться во Львове и Варшаве, специалисты НБУ будут также присоединяться к встречам онлайн.

В регуляторе подчеркивают, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается важным элементом обеспечения макрофинансовой стабильности Украины, поддержки доверия международных партнеров и привлечения необходимого внешнего финансирования в условиях полномасштабной войны.

По результатам второго и третьего просмотров программы EFF Украина может получить 1,67 млрд долларов. США.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

А к 2029 году дефицит финансирования Украины может достичь 54 млрд долларов, поскольку страна нуждается в дополнительных средствах от партнеров из-за войны с Россией.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн. долларов от МВФ.