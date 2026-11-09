Дефицит нового оборудования заставляет дата-центры скупать старые турбины и авиадвигатели

Коммунальные предприятия, разработчики и фирмы, обеспечивающие работу центров обработки данных с искусственным интеллектом, из-за дефицита нового оборудования ищут по всему миру подержанные газовые турбины, возрождают законсервированное оборудование и переоборудовают списанные реактивные двигатели.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Спрос на электроэнергию со стороны дата-центров растет, поэтому разработчики ищут альтернативу новым турбинам, которых приходится ждать годами. Это также привело к удорожанию подержанного и восстановленного оборудования.

Спрос на турбины превышает производственные возможности

По данным Wood Mackenzie, мировые заказы на газовые турбины превышают 100 ГВт, в то время как производители могут выпускать примерно 60–70 ГВт в год. Ожидается, что к 2028 году производственные мощности возрастут до 87 ГВт, но прогнозируемый спрос составит 129 ГВт.

В США только на дата-центры этого года приходится около 17 ГВт спроса на электроэнергию. К 2028 году этот показатель может возрасти более чем в три раза.

"Переговоры по поставкам твердо сосредоточены на периоде с 2030 по 2031 год", - сказала старший аналитик Wood Mackenzie Аврора Тенорио.

Сколько стоят подержанные турбины

Из-за дефицита оборудования компании ищут установки на вторичном рынке. По оценкам Origin Partners, хорошо обслуживаемые б/у турбины стоят $1,5–1,7 млн за МВт, отремонтированы — около $1,3 млн за МВт. Для сравнения, новые установки обходятся в $2–2,5 млн. за МВт.

Один из примеров — две турбины Solar Turbines мощностью 14,5 МВт каждая. Их продали за $12,5 млн. По словам представителя ReflowX, новые аналогичные установки стоили бы около $35 млн, а ждать их пришлось бы пять лет.

Компании используют небольшие турбины, иногда устанавливая более 100 единиц на одном объекте.

Чем заменяют газовые турбины

Альтернативой становятся газовые двигатели. Финская компания Wärtsilä с весны 2025 года получила заказы от американских дата-центров примерно на 3 ГВт мощности таких энергоблоков.

В то же время вторичный рынок не может полностью решить проблему дефицита. Отремонтированное оборудование может иметь ограниченный срок службы и неизвестную историю обслуживания. Кроме того, задержки возникают из-за разрешений, подключений к электросетям и других ограничений.

Спрос на оборудование для дата-центров уже влияет и на традиционные коммунальные предприятия: они сталкиваются также с ростом цен и длительными сроками поставки.

Ранее сообщалось, что в течение следующего десятилетия дата-центры в США будут использовать больше природного газа, чем почти любая страна мира. Потребление топлива для обеспечения центров обработки данных электроэнергией вырастет на 15 млрд. кубических футов в день до 2035 года.