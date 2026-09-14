Дата-центры США будут потреблять больше газа, чем целые страны

В течение следующего десятилетия в США дата-центры будут использовать больше природного газа, чем почти любая страна мира. Потребление топлива для обеспечения центров обработки данных электроэнергией вырастет на 15 млрд. кубических футов в день до 2035 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Этот объем превышает текущее потребление газа любым государством, за исключением Китая, России, Ирана и Соединенных Штатов. Новая оценка более чем вдвое превышает предварительный прогноз аналитиков, обнародованный в декабре.

Стремительный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта обеспечивается дешевизной внутренней добычи и способностью газовых станций быстро регулировать мощность в соответствии с круглосуточными потребностями вычислительных центров. Ожидается, что газ обеспечит 69% энергии для новых подключенных к сети объектов.

Рост нагрузки на газовый рынок и риски дефицита

Бум ИИ превращает электроэнергетику во второй по величине фактор роста спроса на газ в США до 2035 года, уступая лишь увеличению потребления со стороны новых экспортных терминалов сжиженного газа на побережье Мексиканского залива.

К 2035 году потребление газа энергосектором вырастет до 54 млрд кубических футов в день (на 18 млрд больше уровня 2025 года), тогда как спрос со стороны СПГ-экспорта увеличится на 21 млрд кубических футов. Чтобы удовлетворить совокупный спрос, производителям придется нарастить добычу на дополнительные 11 млрд. кубических футов в сутки свыше запланированных 35 млрд. долларов.

Из-за одновременного расширения дата-центров и экспорта СПГ аналитики компании Wood Mackenzie уже предупредили о завершении эры дешевого газа на хабе Henry Hub, прогнозируя рост спроса на 17 млрд кубических футов в день до середины 2030-х годов.

Несмотря на оговорку части экспертов относительно возможной ожесточенной борьбы за ресурс и рост расходов для потребителей, инвестиционные компании, в частности Kimmeridge Energy Management, утверждают, что значительные неиспользованные площади месторождений позволят отрасли покрыть потребности рынка без скачка цен.

Напомним, ранее сообщалось, что Нью-Йорк стал первым штатом США, введшим мораторий на строительство центров обработки данных. Власти штата 14 июля остановили возведение больших новых объектов сроком на один год из-за обеспокоенности стремительным ростом расходов электроэнергии, нагрузкой на водоснабжение и влиянием этих центров на местные общины.