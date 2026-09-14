UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

-0,00

EUR

51,64

--0,13

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,09

51,84

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Дата-центры США будут потреблять больше газа, чем целые страны

Центр обработки данных
Дата-центры США будут потреблять больше газа, чем целые страны

В течение следующего десятилетия в США дата-центры будут использовать больше природного газа, чем почти любая страна мира. Потребление топлива для обеспечения центров обработки данных электроэнергией вырастет на 15 млрд. кубических футов в день до 2035 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Этот объем превышает текущее потребление газа любым государством, за исключением Китая, России, Ирана и Соединенных Штатов. Новая оценка более чем вдвое превышает предварительный прогноз аналитиков, обнародованный в декабре.

Стремительный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта обеспечивается дешевизной внутренней добычи и способностью газовых станций быстро регулировать мощность в соответствии с круглосуточными потребностями вычислительных центров. Ожидается, что газ обеспечит 69% энергии для новых подключенных к сети объектов.

Рост нагрузки на газовый рынок и риски дефицита

Бум ИИ превращает электроэнергетику во второй по величине фактор роста спроса на газ в США до 2035 года, уступая лишь увеличению потребления со стороны новых экспортных терминалов сжиженного газа на побережье Мексиканского залива.

К 2035 году потребление газа энергосектором вырастет до 54 млрд кубических футов в день (на 18 млрд больше уровня 2025 года), тогда как спрос со стороны СПГ-экспорта увеличится на 21 млрд кубических футов. Чтобы удовлетворить совокупный спрос, производителям придется нарастить добычу на дополнительные 11 млрд. кубических футов в сутки свыше запланированных 35 млрд. долларов.

Из-за одновременного расширения дата-центров и экспорта СПГ аналитики компании Wood Mackenzie уже предупредили о завершении эры дешевого газа на хабе Henry Hub, прогнозируя рост спроса на 17 млрд кубических футов в день до середины 2030-х годов.

Несмотря на оговорку части экспертов относительно возможной ожесточенной борьбы за ресурс и рост расходов для потребителей, инвестиционные компании, в частности Kimmeridge Energy Management, утверждают, что значительные неиспользованные площади месторождений позволят отрасли покрыть потребности рынка без скачка цен.

Напомним, ранее сообщалось, что Нью-Йорк стал первым штатом США, введшим мораторий на строительство центров обработки данных. Власти штата 14 июля остановили возведение больших новых объектов сроком на один год из-за обеспокоенности стремительным ростом расходов электроэнергии, нагрузкой на водоснабжение и влиянием этих центров на местные общины.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности