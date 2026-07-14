Нью-Йорк стал первым штатом США, введшим мораторий на строительство центров обработки данных

Нью-Йорк 14 июля стал первым штатом США, который остановил строительство крупных новых центров обработки данных, введя годовой мораторий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Запрет касается дата-центров, потребляющих 50 мегаватт или больше энергии. В течение срока моратория Департамент охраны окружающей среды штата не будет выдавать никаких новых разрешений, которые не были оформлены ранее.

Губернатор Кэти Хочул подчеркнула, что развитие центров обработки данных создает нагрузку на природные ресурсы и электросети и отдельно работает над законодательством об отмене налоговых льгот для крупных дата-центров.

Власти будут работать над разработкой общего заявления о влиянии на окружающую среду для новых центров и введением стандартов по строительству и эксплуатации подобных объектов, чтобы снизить негативное влияние. Мораторий будет действовать до принятия таких норм.

Параллельно законодатели Нью-Йорка рассматривают законопроект с более широким запретом на объекты, использующие более 20 мегаватт. Однако процесс согласования сложен и займет время.

Расширение сети дата-центров в США повлекло за собой рост спроса на электроэнергию, что вызывает возмущение в местных общинах. По данным опроса Reuters/Ipsos, лишь треть американцев поддерживают быстрый рост этих объектов, а большинство против строительства дата-центров в своих регионах.

В штате Нью-Йорк насчитывается более 130 дата-центров, при этом в очереди на подключение к сети — более 12 гигаватт потребления, включая центры обработки данных. Это существенно влияет на тарифы: Нью-Йорк имеет восьмую высокую розничную цену на электроэнергию среди штатов США.

Как отмечает агентство, хотя из-за более дорогой земли и сложности поставок энергии интерес к строительству дата-центров в Нью-Йорке меньше, чем в штатах Техас или Вирджиния, ситуация нуждается в урегулировании с учетом экологических норм и интересов общества.

Напомним, в июне компания Meta Platforms Inc. подписала новые контракты с девелопером дата-центров Crusoe на закупку дополнительных вычислительных мощностей.