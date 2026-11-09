Дефіцит нового обладнання змушує дата-центри скуповувати вживані турбіни та авіадвигуни

Комунальні підприємства, розробники та фірми, які забезпечують роботу центрів обробки даних зі штучним інтелектом, через дефіцит нового обладнання шукають по всьому світу вживані газові турбіни, відроджують законсервоване обладнання та переобладнують списані реактивні двигуни.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Попит на електроенергію з боку дата-центрів зростає, тому розробники шукають альтернативу новим турбінам, на які доводиться чекати роками. Це також призвело до подорожчання вживаного та відновленого обладнання.

Попит на турбіни перевищує виробничі можливості

За даними Wood Mackenzie, світові замовлення на газові турбіни перевищують 100 ГВт, тоді як виробники можуть випускати приблизно 60–70 ГВт на рік. Очікується, що до 2028 року виробничі потужності зростуть до 87 ГВт, але прогнозований попит сягне 129 ГВт.

У США лише на дата-центри цього року припадає майже 17 ГВт попиту на електроенергію. До 2028 року цей показник може зрости більш ніж утричі.

"Переговори щодо поставок твердо зосереджені на періоді з 2030 по 2031 рік", — сказала старший аналітик Wood Mackenzie Аврора Теноріо.

Скільки коштують вживані турбіни

Через дефіцит обладнання компанії шукають установки на вторинному ринку. За оцінками Origin Partners, добре обслуговувані вживані турбіни коштують $1,5–1,7 млн за МВт, відремонтовані — близько $1,3 млн за МВт. Для порівняння, нові установки обходяться у $2–2,5 млн за МВт.

Один із прикладів — дві вживані турбіни Solar Turbines потужністю 14,5 МВт кожна. Їх продали за $12,5 млн. За словами представника ReflowX, нові аналогічні установки коштували б близько $35 млн, а чекати на них довелося б п'ять років.

Компанії також використовують невеликі турбіни, іноді встановлюючи понад 100 одиниць на одному об'єкті.

Чим замінюють газові турбіни

Альтернативою стають газові двигуни. Фінська компанія Wärtsilä з весни 2025 року отримала замовлення від американських дата-центрів приблизно на 3 ГВт потужності таких енергоблоків.

Водночас вторинний ринок не може повністю розв'язати проблему дефіциту. Відремонтоване обладнання може мати обмежений термін служби та невідому історію обслуговування. Крім того, затримки виникають через дозволи, підключення до електромереж та інші обмеження.

Попит на обладнання для дата-центрів уже впливає і на традиційні комунальні підприємства: вони також стикаються зі зростанням цін і тривалими термінами постачання.

Раніше повідомлялося, що упродовж наступного десятиліття дата-центри у США використовуватимуть більше природного газу, ніж майже будь-яка країна світу. Споживання палива для забезпечення центрів обробки даних електроенергією зросте на 15 млрд кубічних футів на день до 2035 року.