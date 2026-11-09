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Китайский стартап DeepSeek привлек 1,5 млн ежедневных пользователей в свои автономные ИИ-агенты

DeepSeek
Китайский стартап DeepSeek привлек 1,5 млн ежедневных пользователей в свои автономные ИИ-агенты

Китайская технологическая компания DeepSeek сообщила о стремительном росте аудитории своей инфраструктуры для автономных цифровых помощников. Приложение с открытым кодом DeepSeek Harness по состоянию на 4 ноября 2026 года достигло 1,54 миллиона ежедневных активных пользователей — менее чем через три месяца после запуска 13 августа.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Для сравнения, в конце сентября, сразу после выхода компьютерной версии приложения, ежедневная аудитория сервиса составляла около 271 тысяч человек.

В прошлом году DeepSeek всколыхнул технологическую отрасль своей недорогой моделью рассуждения R1, а теперь делает ставку на автономных агентов. Это специальные программы, умеющие самостоятельно выполнять задачи вместо человека: писать и проверять код, прорабатывать файлы, искать информацию в сети и запускать посторонние сервисы без постоянного наблюдения.

Разработчики построили приложение по принципу модульных расширений. Пользователи уже создали около 35 тысяч таких дополнительных инструментов, а собственные модули запустили 60% аудитории, хотя сложность работы значительно отличается. В скором времени компания планирует открыть официальный маркетплейс, где специалисты будут публиковать свои разработки, а также внедрить финансовую и техническую поддержку для авторов плагинов.

Высокое потребление вычислительной энергии

Переход от обычных текстовых диалогов к работе автономных программ резко увеличил нагрузку на серверы. Приложение DeepSeek Harness ежедневно прорабатывает примерно 92 триллиона токенов (фрагментов слов или данных) – это около 60 миллионов токенов на одного активного пользователя в сутки.

Потребность в мощностях у таких систем оказалась значительно выше, чем у стандартных чат-ботов. Вместо быстрых одноразовых ответов автономные помощники работают часами подряд, непрерывно читая тексты, меняя программы или собирая данные в Интернете. Развитием открытой системы DeepSeek планирует прямо конкурировать с американскими платформами OpenAI и Anthropic.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek вышел на годовой темп выручки в 1 миллиард долларов. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с данными многомесячной давности.

Автор:
Максим Кольц

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