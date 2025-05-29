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Ford отзывает более миллиона автомобилей из-за неисправности камеры заднего вида

Форд
Ford отзывает почти 1,1 миллиона авто / Depositphotos

Компания Ford Motor (FN) объявила об отзыве почти 1,1 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах. Причиной послужил сбой программного обеспечения, который может препятствовать отображению изображения с камеры заднего вида, что значительно повышает риск аварии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Масштабный отзыв касается широкого спектра моделей, выпущенных с 2021 по 2025 годы. Среди них:

  • 2021-2024 годы: некоторые автомобили Bronco, F-150, Edge
  • 2023-2024 годы: Escape, Corsair, F-250, F-350, F-450, F-550, F-600
  • 2022-2024 годы: Expedition, Mustang, Navigator
  • 2022-2025 годы: Transit
  • 2021-2023 годы: Mach-E
  • 2024 год: Lincoln Nautilus, Ranger

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), проблема с программным обеспечением может привести к задержке, зависанию или полному отсутствию изображения с камеры заднего вида.

Сообщается, что проблему обнаружили после того, как в январе NHTSA обратилась в Ford из-за многочисленных жалоб (более трех десятков) на работу камер заднего вида в автомобилях Ford F-150 2021-2023 годов выпуска. В апреле инженерная команда Ford смогла воспроизвести неисправность и увязать ее с конкретными вариантами программного обеспечения.

Для решения проблемы дилеры Ford обновят программное обеспечение автомобилей, вероятно с помощью беспроводного обновления. Это программное обеспечение является операционной системой для приборной панели автомобиля, управляющей информационно-развлекательной системой, приложениями и отображением карт.

Владельцам отозванных автомобилей рекомендуется обратиться к официальным дилерам Ford для обновления программного обеспечения.

Напомним, японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть семь заводов по всему миру и уволить 20 тысяч сотрудников.

Автор:
Татьяна Бессараб