- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ford отзывает более миллиона автомобилей из-за неисправности камеры заднего вида
Компания Ford Motor (FN) объявила об отзыве почти 1,1 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах. Причиной послужил сбой программного обеспечения, который может препятствовать отображению изображения с камеры заднего вида, что значительно повышает риск аварии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Масштабный отзыв касается широкого спектра моделей, выпущенных с 2021 по 2025 годы. Среди них:
- 2021-2024 годы: некоторые автомобили Bronco, F-150, Edge
- 2023-2024 годы: Escape, Corsair, F-250, F-350, F-450, F-550, F-600
- 2022-2024 годы: Expedition, Mustang, Navigator
- 2022-2025 годы: Transit
- 2021-2023 годы: Mach-E
- 2024 год: Lincoln Nautilus, Ranger
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), проблема с программным обеспечением может привести к задержке, зависанию или полному отсутствию изображения с камеры заднего вида.
Сообщается, что проблему обнаружили после того, как в январе NHTSA обратилась в Ford из-за многочисленных жалоб (более трех десятков) на работу камер заднего вида в автомобилях Ford F-150 2021-2023 годов выпуска. В апреле инженерная команда Ford смогла воспроизвести неисправность и увязать ее с конкретными вариантами программного обеспечения.
Для решения проблемы дилеры Ford обновят программное обеспечение автомобилей, вероятно с помощью беспроводного обновления. Это программное обеспечение является операционной системой для приборной панели автомобиля, управляющей информационно-развлекательной системой, приложениями и отображением карт.
Владельцам отозванных автомобилей рекомендуется обратиться к официальным дилерам Ford для обновления программного обеспечения.
Напомним, японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть семь заводов по всему миру и уволить 20 тысяч сотрудников.