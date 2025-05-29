- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ford відкликає понад мільйон автомобілів через несправність камери заднього виду
Компанія Ford Motor (FN) оголосила про відкликання майже 1,1 мільйона автомобілів у Сполучених Штатах. Причиною став збій програмного забезпечення, який може перешкоджати відображенню зображення з камери заднього виду, що значно підвищує ризик аварії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.
Масштабне відкликання стосується широкого спектра моделей, випущених з 2021 по 2025 роки. Серед них:
- 2021-2024 роки: деякі автомобілі Bronco, F-150, Edge
- 2023-2024 роки: Escape, Corsair, F-250, F-350, F-450, F-550, F-600
- 2022-2024 роки: Expedition, Mustang, Navigator
- 2022-2025 роки: Transit
- 2021-2023 роки: Mach-E
- 2024 рік: Lincoln Nautilus, Ranger
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), проблема з програмним забезпеченням може призвести до затримки, зависання або повної відсутності зображення з камери заднього виду.
Повідомляється, що проблему виявили після того, як у січні NHTSA звернулася до Ford через численні скарги (понад три десятки) на роботу камер заднього виду в автомобілях Ford F-150 2021-2023 років випуску. У квітні інженерна команда Ford змогла відтворити несправність і пов'язати її з конкретними варіантами програмного забезпечення.
Для вирішення проблеми дилери Ford оновлять програмне забезпечення автомобілів, ймовірно, за допомогою бездротового оновлення. Це програмне забезпечення є операційною системою для приладової панелі автомобіля, яка керує інформаційно-розважальною системою, додатками та відображенням карт.
Власникам відкликаних автомобілів рекомендується звернутися до офіційних дилерів Ford для оновлення програмного забезпечення. Очікується, що листи з повідомленням власників про ризик для безпеки будуть надіслані поштою до 16 червня.
Нагадаємо, японський автовиробник Nissan планує закрити сім заводів по всьому світу та звільнити 20 тисяч співробітників. Ці заходи є частиною програми реорганізації компанії.