BMW відкликає понад 196 тисяч автомобілів у США: у чому причина

BMW
Фото: bmwblog.com

Німецький автоконцерн BMW відкликає понад 196 тисяч автомобілів у США, оскільки реле запуску двигуна може піддатися корозії

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Зазначається, що цей дефект може спричинити перегрів і коротке замикання, що, своєю чергою, підвищує ризик займання автомобіля.

За даними американського регулятора автомобільної безпеки, проблема стосується багатьох моделей, включаючи Toyota Supra (створена на спільній платформі з BMW) та BMW 230i 2022 року випуску.

У NHTSA повідомили, що дилери BMW безкоштовно замінюватимуть стартер двигуна. 

Нещодавно NHTSA оголосило про відкликання 101 944 седанів Ford Taurus у Сполучених Штатах через можливий дефект дверного оздоблення.

Також Hyundai оголосила про відкликання 568 580 автомобілів Palisade у США після виявлення дефектів у системі ременів безпеки. 

Автор:
Світлана Манько