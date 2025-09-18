Tesla змінить дизайн дверних ручок після випадків блокування пасажирів

Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска працює над редизайном дверних ручок після випадків блокування пасажирів усередині автомобілів, що викликало занепокоєння щодо безпеки.

Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен заявив, що автовиробник хоче об'єднати електронні та ручні механізми відчинення дверей, які наразі знаходяться в різних місцях. Він зауважив, що це рішення зробить ручки більш "зрозумілими для пасажирів у панічній ситуації".

"Ідея об'єднати електронну та ручну кнопки в одну має великий сенс. Це те, над чим ми працюємо", - повідомив Хольцхаузен.

Чому хочуть змінити дизайн

Bloomberg пише про низку інцидентів з електромобілями Tesla, в яких люди були травмовані або загинули через те, що не змогли відчинити двері. З 2018 року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) отримала понад 140 скарг від споживачів, пов'язаних з тим, що двері різних моделей Tesla застрягли, не відчинялися або не працювали належним чином.

В NHTSA розпочали розслідування щодо можливих дефектів у електромобілях Tesla, посилаючись на випадки, коли зовнішні ручки переставали працювати й пасажири опинялися заблокованими всередині.

Перевірка стосується приблизно 174 290 електрокросоверів Model Y 2021 року випуску. Відомство також оцінить підхід Tesla до живлення дверних замків та надійність відповідних джерел живлення.

Наразі автомобілі Tesla оснащені внутрішніми механічними засобами відкривання дверей, однак їхнє розташування може бути складно знайти, особливо пасажирам на задніх сидіннях. Місце розміщення відрізняється залежно від моделі та року випуску. Зовнішні дверні ручки також можуть вийти з ладу у разі втрати живлення.

Раніше повідомлялося, що продажі Tesla продовжують стрімко знижуватися на найбільших європейських ринках електромобілів. Це призвело до значної втрати частки ринку для компанії, попри загальне зростання попиту на електрокари в регіоні. Найбільше падіння зафіксовано у Швеції, Бельгії та Франції.