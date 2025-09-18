Tesla сменит дизайн дверных ручек после случаев блокировки пассажиров

Компания Tesla миллиардера Илона Маска работает над редизайном дверных ручек после случаев блокировки пассажиров внутри автомобилей, что вызвало беспокойство по безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg .

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен заявил, что автопроизводитель хочет объединить электронные и ручные механизмы открывания дверей, которые находятся в разных местах. Он отметил, что это решение сделает ручки более "понятными для пассажиров в панической ситуации".

"Идея объединить электронную и ручную кнопки в одну имеет большой смысл. Это то, над чем мы работаем", – сообщил Хольцхаузен.

Почему хотят изменить дизайн

Bloomberg пишет о ряде инцидентов с электромобилями Tesla, в которых люди были травмированы или погибли из-за того, что не смогли открыть дверь. С 2018 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) получила более 140 жалоб от потребителей, связанных с тем, что двери разных моделей Tesla застряли, не открывались или не работали должным образом.

В NHTSA начали расследование возможных дефектов в электромобилях Tesla, ссылаясь на случаи, когда внешние ручки переставали работать и пассажиры оказывались заблокированными внутри.

Проверка касается примерно 174 290 электрокроссоверов Model Y 2021 года выпуска. Ведомство также оценит подход Tesla к питанию дверных замков и надежность соответствующих источников питания.

В настоящее время автомобили Tesla оснащены внутренними механическими средствами открывания дверей, однако их расположение может быть сложно найти, особенно пассажирам на задних сиденьях. Место расположения отличается в зависимости от модели и года выпуска. Внешние дверные ручки также могут выйти из строя при потере питания.

Ранее сообщалось, что продажи Tesla продолжают стремительно снижаться на крупнейших европейских рынках электромобилей. Это привело к значительной потере доли рынка для компании, несмотря на общий рост спроса на электрокары в регионе. Наибольшее падение зафиксировано в Швеции, Бельгии и Франции.