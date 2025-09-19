Ford відкликає понад 100 тисяч седанів у США через небезпечний дефект

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосило про відкликання 101 944 седанів Ford Taurus у Сполучених Штатах через можливий дефект дверного оздоблення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Йдеться про моделі 2016–2019 років випуску. За даними регулятора, оздоблення середніх стійок на дверях водія та переднього пасажира може відшаровуватися під час руху.

Відокремлені частини здатні впасти на дорогу та створити небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

У Ford запевнили, що дилери проведуть перевірку автомобілів та за потреби безкоштовно відремонтують або замінять оздоблення.

Це відкликання є черговим нагадуванням власникам про необхідність уважно стежити за сервісними кампаніями виробника для безпеки на дорозі.

