Ford отзывает более 100 тысяч седанов в США из-за опасного дефекта

Ford Taurus, авто
Ford отзывает более 100 тысяч седанов / Depositphotos

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве 101 944 седанов Ford Taurus в Соединенных Штатах из-за возможного дефекта дверной отделки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Речь идет о моделях 2016-2019 годов выпуска. По данным регулятора, отделка средних стоек на дверях водителя и переднего пассажира может отслаиваться во время движения.

Разделенные части способны упасть на дорогу и создать опасность для других участников дорожного движения.

В Ford заверили, что дилеры проведут проверку автомобилей и при необходимости бесплатно отремонтируют или заменят отделку.

Этот отзыв является очередным напоминанием владельцам о необходимости внимательно следить за сервисными кампаниями производителя безопасности на дороге.

Напомним, Hyundai объявила об отзыве 568 580 автомобилей Palisade в США после обнаружения дефектов в системе ремней безопасности. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема касается пряжек ремней, которые могут ненадежно фиксировать пассажиров в случае столкновения.

Автор:
Татьяна Гойденко