Subaru зніме з продажу в Європі всі бензинові авто та перейде виключно на електрокари

Японський автовиробник Subaru припинить продажі нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на європейському ринку щонайпізніше до кінця 2027 року. Це рішення ставить крапку в історії використання фірмових опозитних двигунів (boxer) на континенті, які компанія випускала з 1966 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал видання “AutoNext”.

Відмова від ДВЗ відбуватиметься поетапно. Модель Subaru Outback залишить європейські салони до кінця 2026 року разом із 2,5-літровим атмосферним агрегатом потужністю 169 кінських сил.

Протягом 2027 року з ринку підуть моделі з системою e-Boxer (2,0-літровий мотор на 136 к. с. із м'яким гібридом) — Impreza, Crosstrek і Forester. Виводити на ринок Європи повноцінний 2,5-літровий гібрид, доступний покупцям у США, виробник не планує.

Починаючи з 2028 року європейська лінійка Subaru складатиметься з трьох електричних моделей, розроблених спільно з Toyota: Solterra (на платформі bZ4X), E-Outback (на базі bZ4X Touring) та Uncharted (на платформі C-HR+). Toyota володіє 20% акцій Subaru з лютого 2020 року.

Тиск екологічних стандартів ЄС та продажі в Німеччині

Головною причиною відходу бренду від бензинових моторів стали вимоги Євросоюзу щодо середніх викидів CO2 на автопарк, а також обов'язкові правила щодо наявності систем безпеки та допомоги водієві. Для невеликих імпортерів сертифікація двигунів коштує стільки ж, скільки й для масштабних виробників, тоді як частка Subaru на ринку Німеччини становить 0,1%.

Крім того, компанія більше не входить до спільного екологічного пулу з Tesla, через що кожен зареєстрований автомобіль із ДВЗ впливає на розрахунок за трирічний період 2025–2027 років.

Попри майбутні зміни, бензинові мотори формують основу поточних продажів бренду. За даними Федерального відомства автомобільного транспорту Німеччини (KBA), у січні–вересні 2026 року на моделі з двигунами boxer припало 2 392 із 2 944 зареєстрованих автомобілів марки, або 81% від загального обсягу. Водночас частка електромобілів зросла з 5% за аналогічний період минулого року до 19% у 2026-му.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток Subaru суттєво впав через витрати на електромобілі, коли чистий прибуток компанії за підсумками 2026 фінансового року скоротився на 73% на тлі падіння операційного прибутку на 90%.