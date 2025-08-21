Запланована подія 2

Украина вытесняет Россию с рынка подсолнечного масла Индии: экспорт в июле вырос на 57%

подсолнечное масло, цветы подсолнечника, семена
Украина увеличила поставки подсолнечного масла в Индию. / Freepik

В последние три месяца Украина значительно увеличила экспорт подсолнечного масла в Индию. В июле этот показатель вырос на 57% по сравнению с июнем, достигнув 78 тыс. тонн. Доля украинского масла в индийском импорте впервые за два года превысила долю российского.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

По данным Ассоциации производителей продовольственных масел Индии (SEA), в июле доля и из 200 тыс. тонн подсолнечного масла, импортируемого Индией в июле, 39% приходится на Украину, тогда как на Россию — всего 25%, хотя до этого РФ долгое время лидировала на этом рынке.

Аналитики объясняют такое падение российского экспорта низкой маржей переработки и повышением экспортных пошлин, что сделало их продукцию менее конкурентоспособной.

В целом с начала сезона (сентябрь-июль) Украина поставила в Индию 767 тыс. тонн масла, что на 55% больше, чем в прошлом году, и является самым высоким показателем с 2022 года. Индия остается ключевым импортером украинского масла.

Резкий рост цен на пальмовое масло способствовало наращиванию закупок Индией подсолнечного масла, цены на которое с доставкой в местные порты выросли с 1200 $/т в июне до 1220 $/т в июле и 1230-1240 $/т в августе. Но их рост ограничили низкие цены на соевое масло, что привело к наращиванию его поставок.

Напомним, в августе внутренние цены на сырое подсолнечное масло выросли до 58000-60000 грн/т или 1160-1200$/т. Экспортные цены спроса на поставки в порт ниже – они достигли 1145 $/т в августе и 1100 $/т в сентябре.

Автор:
Татьяна Ковальчук